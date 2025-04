Trump impõe tarifa de pelo menos 10% sobre produtos brasileiros

Medida anunciada pelo governo dos EUA pode impactar exportações e aumentar tensões comerciais entre os países

O governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (2) a imposição de uma tarifa de 10% sobre produtos brasileiros. A decisão faz parte de um pacote de medidas de proteção à economia norte-americana e visa reduzir a entrada de bens estrangeiros no mercado dos EUA.

A medida pode afetar setores estratégicos da economia brasileira, como o agronegócio e a indústria, que exportam grandes volumes para os Estados Unidos. Em 2024, as exportações brasileiras para o país somaram cerca de US$36 bilhões, com destaque para commodities como soja, aço e produtos manufaturados. O novo imposto pode reduzir a competitividade desses produtos no mercado externo.

Durante o anúncio, Trump afirmou que a decisão tem como objetivo “proteger empregos americanos” e garantir uma “reciprocidade comercial justa”. A medida, no entanto, gerou preocupações no setor produtivo brasileiro, que teme uma redução nas vendas para um dos seus principais parceiros comerciais.

Em resposta, o governo brasileiro estuda adotar medidas de retaliação, como a aplicação de tarifas equivalentes sobre produtos norte-americanos. O Senado aprovou um projeto que autoriza o Brasil a impor sanções comerciais contra países que adotem políticas prejudiciais ao comércio nacional.

