Furto de veículos na Capital tem redução de 29,1% no primeiro semestre

Polícia Civil recuperou cerca de 798 veículos com registro de roubo ou furto, entre janeiro a junho

O primeiro semestre de 2023 terminou com mais de 1,4 mil casos de furtos de veículos registrados em Mato Grosso do Sul. A maioria dos casos aconteceu em Campo Grande, com 867 ocorrências, conforme dados do Sigo (Sistema Integrado de Gestão Operacional), monitorado pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). Uma redução de 15,4% no Estado e de 29,1% na Capital, se comparado ao mesmo período de 2022.

No ano passado, no Estado, foram furtados 3.574 veículos e outros 459 foram roubados em 2022. Já em 2023, os registros mostram que, até o momento, houve 1.429 ocorrências de furto e 202 de roubo. Já na Capital, foram registrados 2.441 furtos em 2022, contra 867 em 2023 e 246 roubos de veículos, contra 127 roubos em 2023.

Em contrapartida, neste primeiro semestre de 2023, se comparado ao mesmo período de 2022, a Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos) recuperou 798 veículos que haviam sido roubados ou furtados, na Capital. Além disso, a delegacia registrou um aumento de 62,11% no número de Inquéritos Policiais Instaurados e 80,91% no número de Inquéritos Policiais Concluídos.

De acordo com o títular da Defurv, o delegado Ricardo Bernardinelli, os resultados positivos são frutos da Operação “Metrópole”, iniciada em janeiro de 2023, com o objetivo de combater os crimes de furto, receptação e roubo de veículos na Capital.

“Este balanço, nós adotamos agora, em 2023, e fizemos uma avaliação dos resultados para passar à população, a fim de que saibam o que está acontecendo e quais foram as metas alcançadas. Nós tivemos uma redução de 10,4% no índice de roubo de veículos aqui, na Capital, e tivemos uma redução de praticamente 30% no fluxo de veículo furtados. Fruto desse nosso trabalho, iniciado em janeiro”, apontou o delegado da Defurv.

a Defurv. O balanço da operação apontou que foram realizadas 38 etapas da operação, incluindo blitz, vistorias e buscas em locais previamente identificados, resultando na recuperação de 42 veículos e no registro de 27 Autos de Prisão em Flagrante.

Prisão em Flagrante. “Em vários pontos fizemos um trabalho de inteligência, mapeando locais onde houve furtos, receptação e roubo de veículos. Com isso, conseguimos fazer a recuperação de veículos e a intensificação das investigações que resultaram em mais de 27 pessoas interrogadas, indiciadas e encaminhadas ao judiciário”, observou o delegado

Segundo Bernardinelli, a operação se destaca pelo planejamento estratégico, alcance de metas, avaliação de resultados e ajustes contínuos de estratégias, além do uso de pessoal qualificado e técnicas especializadas de inteligência e georreferenciamento.

Nosso principal objetivo é proteger a segurança pública e garantir o respeito aos direitos dos cidadãos, coletando provas, identificando a autoria e concluindo as investigações com encaminhamento ao poder Judiciário. Aumentamos e quase dobramos o número de investigações finalizadas. Isso mostra que não fizemos apenas esse papel. Foi uma união de esforços, que resultou na diminuição da criminalidade e na recuperação de patrimônio para os cidadãos”, avaliou.

Por fim, o delegado ressaltou que a Operação “Metrópole” continua no segundo semestre de 2023, intensificando as ações de inteligência e investigação policial para esclarecer crimes, identificar e prender criminosos, além de recuperar veículos

“Não adianta apenas realizar prisões ou investigações, se não recuperarmos e restituiremos o objeto às famílias. Sabemos que ainda há muito o que fazer e estamos no caminho certo. A operação continua nesse segundo semestre, onde faremos novas blitze, vistorias em estabelecimentos, mapeamento dos locais da cadeia criminosa e como ela tem se desenvolvido, até a reintegração desses objetos à sociedade. Temos que continuar nossas ações ostensivas de investigação e inteligência”, finalizou o delegado.

SERVIÇO – Denúncias sobre furto e roubo de veículos podem ser feitas por meio dos telefones e WhatsApp (67) 99222-5381 ou (67) 99219-8058, diretamente na delegacia especializada.

Confira dicas simples de prevenção ao roubo e furto de veículos

Adquira um seguro Invista em mecanismos de proteção como alarmes Assegure que o veículo está trancado/travado Não deixe objetos à vista, no interior do veículo Deixe o veículo em estacionamento pago Estacione em locais iluminados e com fluxo de pessoas

Suelen Morales – O IMPRESSO – O ESTADO MS