Operação Implexis: PF apreende HDs e celulares com pornografia infantil na Capital

A Polícia Federal deflagra mais uma fase da ‘Operação Implexis’ nesta quinta-feira (20), em Campo Grande. Durante buscas, foram apreendidos seis dispositivos de armazenamento externo (HDs) e celulares com pornografia infantil.

A operação teve início em julho do ano passado e já está na 6ª fase, com o objetivo desarticular a estrutura de disseminação do conteúdo ilícito, afim de garantir a proteção de crianças e adolescentes. Uma pessoa foi presa em flagrante no mês de agosto e faz parte de redes criminosas que compartilhavam esses conteúdos.

O nome “Implexis” vem do latim e significa “entrelaçado” ou “teia”. Esse termo foi escolhido para representar a operação remetendo à forma como criminosos que atuam no abuso sexual infantil na internet estão interligados em redes complexas de compartilhamento de material ilícito.