Carnaval de Campo Grande: 80 comerciantes estão autorizados a vender bebidas e comidas

Entre os dias 22 de fevereiro à 08 de março, 80 comerciantes estão autorizados a vender bebidas e alimentos no Carnaval promovido pela Prefeitura de Campo Grande. A lista detalhada com os nomes dos selecionados foi divulgada no Diário Oficial da Capital, nesta quarta-feira (19). De acordo com a Secretaria Executiva de Cultura, estão habilitados e sorteados vendedores ambulantes não-circulantes na modalidade barraca e trailer/food truck.

O jornal O Estado, conversou com um dos comércios selecionados, o Capivas Cervejaria, que aguardava pelo resultado da seleção desde a abertura do chamamento público. A gerente de marketing, Priscila Sleiman, comentou sobre a autorização para este ano e lembrou da participação no carnaval do ano passado. “Um dos principais pilares da nossa marca é a popularização e o consumo de Cerveja Artesanal, por isso participar de um evento tão acessível e popular como o Carnaval de rua é incrível e foi uma honra para nós”.

Os ambulantes sorteados deverão comparecer à Secretaria Executiva de Cultura, localizada na Rua Usi Tomi, n° 567, bairro Carandá Bosque, em Campo Grande, entre os dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, no período das 08h às 11h e 13h às 17h, para assinatura do Termo de Compromisso.

Em contagem regressiva para os dias de folia, para este ano, os bares e restaurantes de Mato Grosso do Sul calculam um aumento de 20% nas vendas. O presidente da Abrasel (Associação de Bares e Restaurantes) em Mato Grosso do Sul, João Francisco Denardi analisou que a data do carnaval (março) não atrapalha em nada nas vendas.

“A data tardia do Carnaval, que será realizado em março, também pode beneficiar especialmente regiões turísticas, prolongando a temporada de alta movimentação em alguns estados, entre eles o de MS, que possui cidades turísticas de destaque nacional, como Bonito e Corumbá. A expectativa é de que 2025 tenha bons resultados”, projeta sobre a movimentação econômica.

Comércio

Com uma projeção de vendas, semelhante aos bares e restaurantes, outro setor importante para a economia de Campo Grande – o comércio, calcula que o carnaval deve impulsionar entre 15% a 20% as vendas deste ano. Conforme estimativa da CDL Campo Grande, em 2024, a movimentação financeira foi de R$ 20 milhões, e para 2025, é esperado entre R$ 23 milhões e R$ 24 milhões.

“O Carnaval movimenta bares, restaurantes, lojas de fantasias, hotéis. Desde 2022, observa-se um forte movimento de foliões vindos de várias partes do Estado para Campo Grande, que oferece lazer e diversão para todos os públicos”, pontuou o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila.

No entanto, a CDL Campo Grande ressalta que é importante que a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado contribuam na promoção de atrativos e no apoio às ações da iniciativa privada. “O poder público precisa entender que Carnaval não é gasto e, sim, investimento que traz movimento para várias cadeias produtivas, gerando oportunidades, renda e melhores recolhimento de impostos”, defende a entidade.

Por Suzi Jarde

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram