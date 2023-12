Operação Hórus: Apreensão de 338,5 kg de entorpecentes e diversos celulares em Rio Brilhante

Na última terça-feira, dia 5 de dezembro, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), desencadeou mais uma ação efetiva no âmbito da Operação Hórus, resultando na apreensão de uma significativa quantidade de drogas e aparelhos eletrônicos em um ônibus de turismo. O episódio ocorreu durante abordagens de rotina na rotatória após o pedágio da cidade de Rio Brilhante, no sentido município de Campo Grande, BR 163.

O alvo da operação foi um ônibus proveniente do município de Dourados, com destino ao Estado de São Paulo, pertencente a uma empresa de turismo. A DEFRON agiu com precisão ao descobrir a existência de um fundo falso, conhecido popularmente como “mocó”, no veículo durante a inspeção veicular de rotina.

Ao realizar a revista no compartimento oculto, as autoridades encontraram uma grande quantidade de tabletes de cocaína, totalizando 338,5 kg do entorpecente, com um valor estimado em cerca de 17 milhões de reais nos grandes centros urbanos. Além disso, uma considerável quantidade de aparelhos celulares de diversas marcas foi apreendida, avaliada em aproximadamente 350 mil reais.

O desdobramento da operação revelou que o motorista auxiliar, um homem de 26 anos, confessou sua participação no crime, assumindo a responsabilidade pelo transporte dos produtos ilícitos no ônibus. O motorista principal, neste estágio inicial das investigações, foi ouvido na condição de testemunha e liberado, visto que não apresentou envolvimento com a atividade criminosa, assim como todos os passageiros.

Os passageiros, que alegaram estar no ônibus mediante o pagamento de passagens para realizar compras na região do Brás, em São Paulo, foram qualificados e identificados, sendo liberados no local devido à ausência de elementos incriminadores contra eles.

O motorista auxiliar foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Ambos os condutores foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos de praxe. A DEFRON ressalta a importância de sua atuação constante na repressão aos crimes de fronteira e reitera o compromisso com a segurança da população.

A DEFRON mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e receber denúncias, através do telefone (67) 99208-8808. Garante-se o anonimato, e as informações serão mantidas em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, fortalecendo a participação da comunidade no combate ao crime.

