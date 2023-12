Leilão oferece oportunidades em veículos, com destaque para caminhonetes e tratores

A Prefeitura de Aral Moreira, situada a 376 km de Campo Grande, está promovendo um leilão composto por 11 veículos em condições de circulação, incluindo caminhonetes, ônibus e tratores. Os interessados têm a oportunidade de apresentar lances pela internet até as 09h10 (horário de MS) do dia 15 de dezembro, utilizando o site da leiloeira Casa de Leilões.

Dentre os lotes em destaque, o sexto chama atenção com uma caminhonete Chevrolet S10 LTZ DD4, ano 2013/2013, atualmente com lance de R$ 26,7 mil. No quarto lote, uma Camioneta Cabine Dupla Toyota, ano 1998/1998, já recebeu sete lances e está sendo disputada por R$ 12 mil. O trator New Holland S100 MOD. 8030, protagonista do lote 11, atraiu grande interesse com impressionantes 93 lances, sendo a última oferta registrada em R$ 35,1 mil.

O oitavo lote destaca-se com um micro-ônibus Mpolo/Volare Cinco FRM, ano 2018/2019, que recebeu a última oferta de R$ 58.400,00. O leilão proporciona uma oportunidade para adquirir veículos variados por meio de lances online, ampliando as opções para potenciais compradores. Para saber mais clique aqui.

Visitação

A visitação aos lotes poderá ser feita até o dia 14 de dezembro, em dias úteis, nos locais indicados no edital para cada lote. A visita deve ser agendada com, no mínimo, dois dias de antecedência pelo

telefone (s): (67) 99649-2930 (WhatsApp) e/ou e-mail [email protected].

