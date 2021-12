Operação Hórus apreende mais de 670 kg de maconha em uma caminhonete no Interior

Operação Hórus apreendeu uma caminhonete GM/D20 carregada com mais de 670 quilos de maconha, na tarde desta segunda-feira (27), na MS-156, em Dourados. Mais outros dois veículos, que eram batedores, e dois homens foram apreendidos em flagrante.

Os policiais faziam patrulhamento na zona rural, quando abordaram o primeiro veículo com dois homens, de 21 e 50 anos. A dupla apresentou nervosismo e versões contraditórias sobre a viagem. Em diligências na rodovia, os militares localizaram outros dois veículos em meio a um canavial, sendo uma caminhonete carregada com a droga com um rádio comunicador e o outro Gol com um rádio comunicador oculto, também encontrado no primeiro veículo com os dois suspeitos.

Os três veículos com o entorpecente e os rádios comunicadores foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo ao crime está estimado em mais de R$ 1 milhão.

(Com Itamar Buzzatta)