Demanda gerada pela pandemia leva a abertura de 20 leitos psiquiátricos na Santa Casa

A Santa Casa de Campo Grande abriu nesta segunda-feira (27) 20 leitos de internação para pessoas com sofrimento ou transtorno mental ou com dependência química. De acordo com o secretário municipal de Saúde, José Mauro, a demanda na pandemia cresceu, o que levou o município a concentrar esforços nesta linha de atenção. O evento de habilitação dos leitos ocorreu na Unidade de Saúde Mental da Santa Casa.

O secretário destacou a necessidade dos leitos por haver uma demanda crescente e impulsionada pela pandemia da COVID-19. “Hoje, estamos reabrindo as portas para atender esta linha que aumentou demais na pós-pandemia, essa situação de gargalo que a pandemia levou ao sistema de saúde”, explicou. Os leitos são destinados exclusivamente para pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

A verba para abertura dos leitos veio da mudança de foco da prefeitura da Capital em relação aos serviços prestados pela Santa Casa. “Estamos utilizando recursos que já eram pactuados para outras finalidades para que fizesse o financiamento desta linha de atenção. Esta é uma construção de quatro mãos, tanto do município, quanto do Estado, do governo federal que permitiu as habilitações e da própria Santa Casa”, pontuou.

A instalação dos leitos custou R$ 66 mil por parte do Ministério da Saúde. “É a retomada de um serviço histórico. Para atender nesta linha que aumento demais na situação pós-pandemia”, completou José Mauro, se referindo ao fechamento dos leitos em 2017.

O secretário afirmou ainda que o município tem planos para abri um novo CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas).

(Com Eduardo Eliás)