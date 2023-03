Operação Ferro Velho prende traficante e fiscaliza comércios na Capital

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) deflagrou na manhã de ontem (15) a Operação Ferro Velho, nos bairros Vila Nha-nhá, Mário Covas, Jardim Colibri, Jardim Centro-Oeste e Jardim Centenário na Região Anhanduizinho, em Campo Grande, para fiscalizar comércios de materiais recicláveis e ferro velhos da Capital.

As ações também tiveram a finalidade de orientar, prevenir e coibir a prática dos crimes de furtos e receptação de objetos, bem como, evitar que autores de furtos tenham lucros com revenda dos objetos ilícitos. Durante a operação, em conversas com proprietários e funcionários, enfatizou-se a importância do comprometimento de todos no combate aos constantes crimes de furtos.

Foram visitados comércios, comércios de reciclagem , depósitos, durante a vistoria nos locais acima indicados efetuaram oito notificações mediante as irregularidades. Na operação não foram encontrado produtos provenientes de furto como fios de energia, tampas de bueiro, fios de telefonia e grelhas de boca de lobo.

Na rua Paulo Biratan N 98, no Bairro Mário Covas, foram encontrados 36 kg de fios elétricos de alumínio, não identificados como pertencentes à rede de energia da Energisa. No endereço da rua da Divisão n. 240, também no Bairro Mário Covas, os agentes localizaram um estojo de munição de morteiro (M.75) do exército. O proprietário relatou que pertencia a um amigo neto de militar. O objeto foi recolhido e levado à unidade do Exército.

Também foi registrado um caso de tráfico de drogas em um galpão de reciclagem na Vila Nha-nhá. Durante a fiscalização, os agentes encontraram uma menor de 14 anos no local. No local, também foi encontrado um revólver calibre 38 com munição intacta. A menor relatou que a arma pertencia ao namorado e que havia drogas e dinheiro escondidos dentro dos pneus no local.

A equipe da GCM encaminhou as drogas, dinheiro e celular apreendidos à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro para os procedimentos cabíveis.

