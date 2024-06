Operação da Polícia Federal prende envolvidos em atos de 8 de Janeiro

Na manhã desta quinta-feira (6), a Polícia Federal (PF) realizou uma operação de grande escala para prender foragidos envolvidos nos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Naquela data, as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas por manifestantes. A ação de hoje faz parte de mais uma fase da Operação Lesa Pátria.

A operação, que teve autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), envolveu o cumprimento de 208 mandados de prisão preventiva em 18 estados e no Distrito Federal. Destes, 107 são relativos a foragidos. Até o momento, a PF informou que 45 pessoas foram presas, mas nem todas essas prisões ocorreram nesta quinta-feira; algumas foram realizadas nos últimos dias.

Os envolvidos são acusados de diversos crimes, incluindo:

– Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

– Golpe de Estado;

– Dano qualificado;

– Associação criminosa;

– Incitação ao crime;

– Destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido;

– Descumprimento de Medidas Judiciais.

Segundo a PF, os alvos da operação descumpriram medidas cautelares judiciais ou fugiram para outros países para escapar da aplicação da lei penal. Entre os descumprimentos estão a violação de tornozeleira eletrônica, mudança de endereço sem comunicação às autoridades e o não comparecimento à Justiça. A Argentina foi identificada como a principal rota de fuga, com mais de 60 pessoas supostamente abrigadas no país.

A operação não incluiu mandados de busca e apreensão, mas a PF recebeu ordens judiciais para apreender eventuais armas encontradas durante as prisões. Até o momento, uma arma foi apreendida. Os nomes dos foragidos que não forem capturados serão incluídos no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Aqueles que estão no exterior serão adicionados à lista de procurados da Interpol.

Os mandados de prisão preventiva foram distribuídos da seguinte forma:

– Distrito Federal: 7

– Paraná: 5

– Bahia: 1

– Mato Grosso: 4

– Minas Gerais: 7

– Goiás: 1

– Mato Grosso do Sul: 1

– São Paulo: 15

– Santa Catarina: 3

– Espírito Santo: 1

A ação de hoje representa um passo significativo na Operação Lesa Pátria, demonstrando o compromisso das autoridades brasileiras em punir aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. A PF continua monitorando e buscando os foragidos, tanto no Brasil quanto no exterior, para garantir que a justiça seja cumprida.

