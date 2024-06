FICCO/MS realiza apreensão de mais de 1 tonelada de maconha

Campo Grande/MS. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Mato Grosso do Sul, apreendeu, na quarta-feira (5), 1.230 kg de maconha na cidade da Ponta Porã, na região sul do Estado. Investigações apontavam para atividades suspeitas de um homem, que transitava pela fronteira em uma caminhonete.

Durante a abordagem, realizada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, ficou evidenciada a participação de uma mulher no esquema e que o casal foi contratado para entregar a droga em Campo Grande. Ambos foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

A FICCO/MS – reúne Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, Policia Civil, Agencia Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Secretaria Nacional de Politicas Penais e Policia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

Com informações da Assessoria de Comunicação Polícia Federal.

