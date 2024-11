Operação da Polícia Civil de SC cumpre 183 ordens judiciais e bloqueia mais de R$ 10 milhões em MS e outros 11 Estados

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações (DD/ DEIC), com apoio das Polícias Civis dos Estados de Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal e Paraná, deflagrou na quinta-feira (7), a operação Nova Iorque cumprindo 183 ordens judiciais.

Desse total foram 74 mandados de busca e apreensão em 12 estados da Federação, sendo 34 cumpridos em Pernambuco, bloqueio de R$ 10.824.268,08 e sequestro de veículos, entre outras medidas cautelares para recuperar os valores transferidos pela vítima.

De acordo com informações da polícia catarinense, a organização criminosa investigada constituiu uma empresa em São Paulo, simulando que fazia investimentos na bolsa americana de Nova Iorque e, após enganar a vítima com essa fraude, recebeu mais de R$ 10 milhões, que não retornaram mais para a vítima.

Durante a investigação apurou-se que o responsável pela empresa, residente em Caruaru (PE), após receber os valores da vítima, repassa grande parte dos valores (cerca de R$ 8 milhões) para outros dois investigados, os quais pulverizaram os valores em mais de 150 conteiros espalhados pelo país.

Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, que serão analisados para a continuidade das investigações e identificação dos demais envolvidos, bem como de outras vítimas, além de diversos veículos.

