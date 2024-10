Operação da Deam cumpre mandados de prisão e busca e apreensão, por violência doméstica armada, na Capital

Na manhã desta segunda-feira (14), equipes da Delegacia Especializada no Atendimento às Mulheres (Deam) realizaram a Operação Desarme”, em Campo Grande, como objetivo de cumpri mandatos de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de violência doméstica que possuíssem armas.

O principal objetivo da operação, segundo a Deam, é desarmar agressores com antecedentes de violência contra a mulher, prevenindo novos atos de agressão e garantindo maior segurança às vítimas. A operação visa identificar e apreender armas de suspeitos, que representam um risco adicional em situações de violência doméstica.

Durante entrevista coletiva, a delegada Analu Ferraz, falou sobre a operação e os resultados obtidos durante os trabalhos.

“Nós já estávamos organizando a operação, que foi realizada nesta manhã, porque percebemos um aumento pequeno dos feminicídios cometidos por arma de fogo. Os dois últimos feminicídios foram cometidos mediante o uso de arma de fogo, ainda que não costume ser o comum nos crimes de feminicídio. Em 90% dos feminicídios, nós temos o uso da faca, porque é um instrumento doméstico e geralmente esses crimes acontecem em casa, por isso a facilidade de se fazer uso desse tipo de arma”, explicou.

Ainda de acordo com a delegada, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão, por violência doméstica. Também foram apreendidos uma arma de fogo, seis munições 380, dois carregadores e 12 munições, .38.

