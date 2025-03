Operação cumpre mandados em penitenciária e prende indíviduos com extensa ficha criminal

Na tarde da última sexta-feira (14), uma operação foi realizada para cumprir três mandados de busca e apreensão, além de prisões preventivas, contra integrantes de uma organização criminosa que comercializava drogas na região de Nova Alvorada do Sul-MS.

Os mandados foram cumpridos em uma residência no bairro Maria de Lourdes e na Penitenciária da Gameleira I, em Campo Grande (MS). Durante as investigações, foi identificado que um recluso no presídio, utilizava aparelhos telefônicos adquiridos no cárcere para coordenar a venda de drogas, em associação com outros dois indivíduos.

Durante a operação, os policiais civis abordaram um dos autores, que tentou fugir e arremessou uma sacola com entorpecentes pela janela. No conteúdo da sacola foram encontradas cinco trouxinhas de cocaína, totalizando 24,40 gramas, além de 2 gramas de maconha e uma balança de precisão.

Os suspeitos possuem extensa ficha criminal com registros de crimes como extorsão mediante sequestro, roubo majorado e tráfico de drogas. Todos foram presos em flagrante e foram conduzidos para a delegacia, onde foi formalizada a prisão.

A prisão foi realizada pela polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Nova Alvorada do Sul.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.