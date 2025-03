Festival! Campão Cultural leva programação artística para universidades de Campo Grande

A iniciativa será realizada em diversos espaços públicos

Campo Grande recebe, entre 27 de março e 6 de abril, o Campão Cultural, evento gratuito que promete movimentar a cidade com uma vasta programação de música, arte urbana, teatro, dança e outras manifestações culturais. A iniciativa acontece em diversos espaços públicos, como as praças Jacques da Luz e Ayrton Senna, a Orla Morena, a Concha Acústica Helena Meireles, o Centro Cultural José Octávio Guizzo e o Museu de Imagem e Som (MIS), além de bairros como Moreninhas, Tarsila do Amaral, Vila Almeida e Aero Rancho.

Um dos destaques do evento é o “Circuito Universidades”, que levará a arte para as universidades locais, incluindo a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) nos dias 3 e 4 de abril. O objetivo do Circuito é aproximar os acadêmicos das diversas manifestações culturais da cidade e facilitar o acesso ao público universitário, que muitas vezes enfrenta dificuldades para participar dos eventos em outras partes da cidade.

Valdir Gomes, secretário de Cultura de Campo Grande, ressaltou a importância do evento para o fortalecimento da cultura na capital e no estado. “Estamos vivendo um momento de renovação cultural, e o Campão Cultural é um exemplo disso. Com empenho, estamos construindo um trabalho sério que promete ser muito bem-sucedido”, destacou.

Zito Ferrari, diretor de Difusão Cultural da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), explicou que o Circuito Universidades tem como objetivo levar as manifestações culturais para dentro das universidades, proporcionando aos estudantes uma experiência mais próxima das produções artísticas locais. “Queremos que os acadêmicos conheçam o que está acontecendo na capital, sem precisar se deslocar para os locais de evento. O Campão Cultural busca justamente isso, democratizar o acesso à arte”, afirmou Ferrari.

Atividades

A programação dentro das universidades irá acontecer entre os dias três e quatro de abril em diferentes locais. No dia 3, na UEMS, as atividades começam das 8h às 12h, com oficinas abertas ao público, como vivências artísticas com artistas visuais, dança com Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, show de Marcos Assunção, espetáculo de teatro com o coletivo Oriente-se e apresentação de circo com JR Circus.

À noite, das 18h às 22h, também na UEMS, haverá uma performance de Hip Hop com A(S)EITA, show de Alzira E + Conta, espetáculo de circo com a Cia Caxangá e o espetáculo de teatro Che Rohyhu – Cartas de Amor às Mulheres da América Latina, com Barbéia Mortiz.

No dia 4, a programação segue das 8h às 12h no Teatro Glauce Rocha, com o espetáculo de circo O Grande Salto e o show Maria Alice canta Paulo Simões. À noite, a partir das 18h, na UFMS, serão realizadas uma performance de Hip Hop com o Coletivo Orla Hip Hop, espetáculo de dança com Isa Yasmin Cia de Dança, show de música com Dani Black e o espetáculo de teatro Prometeu Conectado, do Núcleo de Estudos da Cena Contemporânea. (Com FDC)

