Operação contra pirataria em loja de acessórios para celular apreendeu R$ 1,5 milhão em produtos

Operação Damage, deflagrada pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), na manhã desta quarta-feira (30), em Campo Grande, apreendeu R$ 1,5 milhão em produtos piratas.

Durante o cumprimento dos mandatos nas cinco lojas localizadas na região central da Capital, foram recolhidos 142 sacos, pesando uma tonelada, contendo capas para celular, fones de ouvido e carregadores. Os gerentes dos estabelecimentos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos e posteriormente liberados.

O delegado responsável, ao final das apreensões, reforçou que a operação também tem um viés de orientação às pessoas que comercializam esses materiais: “essa operação é apenas o início do trabalho da DECON, que visa acirrar a repressão ao comércio de produtos falsificados e contrabandeados”, reforçou.

Participaram, também, policiais do Goi (Grupo de Operações e Investigações), Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) e Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). Foram empregadas seis viaturas, com 22 policiais.

