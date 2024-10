Distrito de Nova Casa Verde recebe ‘agência itinerante’ do Detran-MS no dia 5 de novembro

O Detran Mais Perto, Mais Eficiente do estará em Nova Casa Verde na próxima terça-feira (5) com as equipes de veículos e habilitação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) para ofertar atendimento aos mais de 3,5 mil moradores do distrito que fica em Nova Andradina.

Será montada uma agência móvel na Escola Estadual Luiz Carlos Sampaio, e o atendimento ao público será das 8h às 16h, sem intervalos. Pode participar, qualquer pessoa que necessite regularizar documentos junto ao Detran-MS, ou esclarecer dúvidas referentes a veículos e também CNH (Carteira Nacional de Habilitação), com a possibilidade de parcelamento dos débitos.

Entre os serviços que o cidadão poderá realizar está a consulta de pontos da CNH; emissão de guias; vistoria de veículos para fins de transferência; início de processo de alteração de característica; emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); primeiro emplacamento; consulta e regularização de débitos.

Rudel Trindade, diretor-presidente do Detran-MS, garante que o foco da ação não é fiscalizar, e convida a população a participar. “Essa é uma iniciativa alinhada aos pilares da gestão do governador Eduardo Riedel, que promove atendimento inclusivo e acessível. O objetivo é levar nossa estrutura, e possibilitar que as pessoas que moram em comunidades distantes tenham acesso a esses serviços sem precisar percorrer mais de 50 km para ir até a agência de Nova Andradina”.

Nova Casa Verde está rodeada de grandes fazendas e assentamentos, e também está localizada no entroncamento das rodovias MS-134 e da BR-267, uma das rodovias mais importantes do País, por onde circula a produção agrícola, industrial e comercial dos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Essa é a 2°edição do Detran Mais Perto, Mais Eficiente. A primeira aconteceu nos dias 4 e 5 de setembro no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã. Na oportunidade foram realizados cerca de 200 atendimentos na agência itinerante.

Com Agência de Notícias MS

