Operação contra grupo criminoso mira policiais penais e advogados

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) deflagrou ontem (5), a operação Bloodworm, para o cumprimento de 92 mandados de prisão preventiva e 38 mandados de busca e apreensão, em 21 cidades do Brasil, incluindo nove municípios sul-mato-grossenses: Campo Grande, Ponta Porã, Coxim, Dourados, Rio Brilhante, Sonora, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso e Dois Irmãos do Buriti.

De acordo com o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), todos os mandados foram expedidos contra integrantes da organização criminosa nacional conhecida como Comando Vermelho, dentre eles advogados e policiais penais.

O trabalho investigativo, que durou cerca de 15 (quinze) meses, permitiu descortinar ação da facção criminosa, até então de investidas tímidas em Mato Grosso do Sul, para o fim de se estruturar e se expandir no Estado, que se tornou importante rota do tráfico de drogas e de armas de fogo, em razão da fronteira com o Paraguai e a Bolívia.

Segundo as informações, a efetiva organização do Comando Vermelho em MS teve início a partir da união de propósitos entre as lideranças reclusas no interior da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira 2 e ainda que com a participação de policiais penais corrompidos e de advogado a serviço da facção, celulares eram entregues para os membros que estavam presos, permitindo o contato com os membros da facção que estão em liberdade, a fim de traçar o planejamento de crimes como roubos, tráfico de drogas e comércio de armas.

Equipes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Rio de Janeiro, dos Gaecos dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás, do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e da Gisp prestaram apoio operacional ao Gaeco/MS. A operação contou também com a participação das Comissões de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados das Seccionais da Ordem dos [Advogados do Brasil, no MS, MT e RJ.

Além dos municípios do Estado, a operação foi deflagrada no Rio de Janeiro/RJ, Goiânia/ GO, Brasília/DF, Paulo de Faria/ SP, Várzea Grande/MT, Cuiabá/ MT e outros.

Por Rafaela Alves– Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

