Secretário de Saúde afirma que atendimento especializado ainda é desafio, no Estado

Concentrar serviços de maior complexidade em cidades maiores impulsiona economia de escala

As últimas notícias divulgadas nas edições anteriores do jornal O Estado mostraram as condições de saúde enfrentadas pela população que reside nos municípios do interior do Estado. Diante disso, é importante lembrar que uma proposta apresentada pelo atual governador Eduardo Riedel, durante a campanha eleitoral, foi a de regionalizar a saúde e, ainda, oferecer qualificação aos profissionais. O projeto também pretendia fomentar a qualidade da saúde, em Mato Grosso do Sul.

Conforme divulgado anteriormente pelo jornal O Estado, atualmente, 15 municípios seguem sem a infraestrutura e os recursos necessários para a construção de uma unidade hospitalar própria e até nas cidades que já contam com um hospital, a falta de profissionais especializados ainda faz com que mensalmente cerca de 300 pacientes tenham que deixar suas localidades em busca de uma consulta, em Campo Grande.

Questionada, a SES/MS (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) explicou que a regionalização da saúde é um dos princípios do SUS (Sistema Único de Saúde), que organiza a descentralização das ações e serviços de saúde e busca promover a equidade, a integralidade na atenção à saúde, a racionalização dos gastos e otimização dos recursos. “A concentração de certos serviços de maior complexidade em municípios maiores gera ganhos em termos de economia de escala e qualidade”, esclareceu em nota.

Além disso, a secretaria informou que a estratégia do governo do Estado é primordial para corrigir as desigualdades no acesso e a fragmentação dos serviços de saúde, por meio da organização funcional do SUS, bem como promover relações mais cooperativas e solidárias entre os gestores do SUS e qualificar a capacidade de gestão dos sistemas municipais de saúde.

Mesmo assim, o secretário estadual de Saúde, Mauricio Simões, confirmou que a regionalização segue sendo um grande desafio, levando em consideração que Mato Grosso do Sul é um Estado territorialmente extenso e ainda enfrenta segmentos com dificuldades de acesso até de mobilidade, com pacientes seguindo, muitas vezes, pelas estradas, atrás de saúde. “As distâncias são enormes e nós precisamos trabalhar a regionalização da saúde para facilitarmos o acesso”, disse.

INVESTIMENTO

Na próxima segundafeira (8), o governador Eduardo Riedel lançará o programa MS Saúde que vai investir, aproximadamente, R$ 52 milhões, para atender cerca de 15 mil pessoas que estão na fila por cirurgiaseletivas e desafogar os principais gargalos da saúde.

A ação para zerar a fila será feita aos moldes do “Opera MS”, executado na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja. No entanto, serão acrescentados, no novo modelo, cirurgias estéticas reparadoras, causadoras de bullying e preconceitos na rede pública escolar. O governo também pretende investir em reformas e ampliação de 17 hospitais no interior. Além do repasse de R$ 60 milhões para a chamada atenção primária, que são os postos e unidades básicas de saúde.

HOSPITAIS NO INTERIOR

Conforme já foi divulgado pelo jornal O Estado, apesar da necessidade em cidades do interior, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, ao menos 16 cidades ainda não possuem hospitais próprios para atendimento à população local, dependendo, assim, de transferências para cidades vizinhas, muitas vezes a quilômetros de distância.

Em contrapartida, Dourados, que é a segunda maior cidade, localizada a aproximadamente 230 quilômetros de Campo Grande, está com um hospital regional em construção. A obra, avaliada em R$ 41.132.193,18, começou em 2020, quando a previsão de entrega era novembro de 2021, mas, até o momento, não foi inaugurado.

Conforme o secretário estadual de infraestrutura e logística, Hélio Pellufo, a obra é emblemática e logo estará à disposição da população. “A construção tem sido realizada em consonância com os maiores padrões de qualidade e pretendemos acelerar a entrega para que o novo hospital atenda os 34 municípios das regiões da Grande Dourados, Conesul e Faixa de Fronteira”, informou.

A situação é semelhante em Três Lagoas. Em junho do ano passado, a Prefeitura Municipal inaugurou o primeiro hospital regional da cidade, que foi construído para ser referência em tratamentos de alta complexidade atendendo 11 municípios da região costa leste.

Entretanto, em março desse ano, a instituição não estava atingindo a meta de atendimentos previstos em contrato assinado entre o governo do Estado e o Instituto Acqua, responsável pela administração da unidade.

O assunto foi levantado pelo diretor do hospital, Henrique Schultz, durante reunião com representantes do Conselho Municipal de Saúde de Três Lagoas. O hospital intitulado hospital regional Magid Thomé conta com 116 leitos, clínica geral, clínica cirúrgica, clínica pediátrica, UTI adulto e pediátrica, além de leitos de observação em pronto socorro, distribuídos em diversos tipos de atendimentos, como cardiologia, urologia, otorrinolaringologia, cirurgia geral, pediatria, endocrinologia, gastroenterologista, neurologia clínica, oftalmologia, pediatria, pneumologia, entre outros.

