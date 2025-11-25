Operação Consciência Negra termina sem mortes na BR-163/MS

Foto: Arquivo O Estado
A Operação Consciência Negra 2025, realizada entre 19 e 24 de novembro, terminou sem mortes na BR-163/MS. O resultado foi o mesmo do feriado de Corpus Christi, marcando mais um período de grande movimento sem vítimas fatais na principal rodovia de Mato Grosso do Sul, segundo a Motiva Pantanal.

No total, foram feitos 498 atendimentos, número 19% menor que no ano passado. As ocorrências registradas na rodovia também diminuíram 14%, chegando a 982. Quando comparado aos dias do feriado de Corpus Christi deste ano, os números continuam iguais: 21 acidentes e 12 pessoas feridas.

Durante a operação, a Motiva entregou folhetos educativos e realizou ações de segurança com orientações para uma viagem mais tranquila. A rodovia foi monitorada 24 horas por dia, com ajuda de 477 câmeras, e diversas viaturas ficaram disponíveis para atender os motoristas.

Quem precisar de ajuda, quiser informações sobre o tráfego ou fazer sugestões pode ligar para o Disque Motiva Pantanal: 0800 648 0163, que funciona 24 horas, inclusive para ligações de celular. Mais detalhes também estão no site da concessionária.

 

