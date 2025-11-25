Advogada é presa por exercício ilegal da profissão em Dourados

Nesta terça-feira (25), uma mulher de 42 anos foi autuada em flagrante pelos crimes de Falsidade Ideológica e Exercício de Atividade com Infração de Decisão Administrativa. O caso ocorreu em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. A prisão ocorreu após a investigada comparecer à unidade policial acompanhando uma cliente.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, mesmo suspensa dos quadros da OAB/MS, ela atuou como advogada, onde orientou depoimentos, participou de atos formais do inquérito e assinou documentos oficiais como se estivesse regularmente habilitada. As práticas foram identificadas durante procedimentos internos da própria Delegacia.

Consulta oficial revelou que a mulher responde a ações penais e cíveis, incluindo casos envolvendo valores superiores a R$ 200 mil. Em diversos desses processos, houve dificuldade para localizá-la para intimação.

A Polícia Civil informa que todos os atos foram acompanhados por advogados devidamente inscritos, assegurando respeito às prerrogativas da advocacia e aos direitos garantidos pela Constituição Federal. A instituição reafirma seu compromisso com a legalidade e a proteção da sociedade. Outras informações poderão ser divulgadas conforme o avanço do procedimento e autorização judicial.