Operação “Cidade Segura” é realizada em Três Lagoas

Ontem quarta-feira(10) durante a noite foi desencadeada a operação “Cidade Segura” em Três Lagoas com o objetivo de combater o tráfico de drogas e os crimes patrimoniais na região dos bairros Guanabara e Vila Haro. Durante a ação, foram efetuadas duas prisões cruciais relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

A operação foi realizada pela 3º Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas/MS em parceria com policiais militares da GETAM.

O primeiro alvo foi uma tabacaria no bairro Vila Haro, que havia sido denunciada por atividades relacionadas ao tráfico de drogas. No local, os policiais surpreenderam o proprietário, identificado como J.P.O.N., 19 anos, conhecido como “Joãozinho”, acompanhado de seu comparsa E.G.A., 22 anos, negociando crack com um usuário que havia acabado de chegar ao local.

Durante a revista pessoal, foram apreendidas quantias significativas de drogas e dinheiro, além de celulares e uma motocicleta utilizada para o transporte e entrega de entorpecentes. No estabelecimento também foi descoberta uma ligação clandestina de energia elétrica.

Em outra frente da operação, a equipe da 3ª Delegacia e GETAM se dirigiram até o comércio conhecido como “Bar da Glebinha”, onde realizaram a prisão de J. V. D. S. F.D. S. 23 anos.

Durante a abordagem, o autor foi flagrado tentando esconder o crack dentro da cueca.

Os policiais questionaram o autor, que apresentou a droga e confessou que estava negociando entorpecentes no local. Com ele foi também foi apreendido dinheiro fracionado.

As autoridades policiais estão empenhadas em manter a pressão sobre o tráfico de drogas e os demais crimes, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos de Três Lagoas-MS. A colaboração da população é fundamental, para o sucesso dessas operações. Informações sobre a prática de crimes podem ser encaminhadas anonimamente pelos números: (67) 3524-3224 e (67) 99204-0244.

