17º fase da Operação Sentinela contra exploração sexual infanto-juvenil é deflagrada e prende homem na Capital

Na manhã desta quinta-feira (11) foi deflagrada pela Polícia Civil a 17º fase da operação “Sentinela” com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão em Campo Grande – MS, que culminaram na prisão em flagrante de um homem de 60 anos e apreensão de diversos equipamentos eletrônicos e informáticos.

A operação foi realizada por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEPCA, com o apoio do Departamento de Recursos e Apoio Policial (DRAP) e Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP-SEJUSP).

Nominada “Sentinela”, a operação, em caráter permanecente, é desenvolvida pela DEPCA – MS, para a repressão da exploração sexual infanto-juvenil em âmbito Estadual, através do monitoramento constante de atividades ilícitas, em meio virtual. A DEPCA realiza as investigações por meio de ações proativas em ambiente cibernético e a partir de denúncias recebidas, em parceria com a National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC (EUA) e a Polícia Federal.

Durante a fase de levantamento, o Núcleo de Inteligência Policial (NIP/DEPCA) identificou tráfego exorbitante de material de abuso sexual infanto-juvenil (CSAM), na internet, em três residências de Campo Grande. No centro da Capital, um adolescente de 16 anos já vinha sendo investigado desde janeiro e 2024 por compartilhar este tipo de material e, após a operação de hoje, ele foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), para esclarecimentos.

No Bairro Mario Covas, em 2023, um homem (47) teria abusado sexualmente de uma criança (5 anos) e também filmado o ato, com fins de produzir pornografia infantil. A investigação encontrou indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo promovida a representação pela busca e apreensão na residência, a fim de localizar aparelhos eletrônicos que pudessem comprovar os delitos, o que resultou na apreensão de equipamentos eletrônicos do suspeito na data de hoje. Os dois crimes têm penas máximas que, somadas, podem chegar a 12 anos de reclusão.

Já no Bairro Caiçara, um homem de 60 anos (eletricista) foi preso, tendo em vista que em seu computador foi localizada grande quantidade de material de abuso sexual infanto-juvenil. Além disso, verificou-se que ele também compartilhava pornografia infantil com outros usuários na internet.

Este autor foi autuado em flagrante pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do ECA, sendo esse último, crime hediondo e inafiançável. Ele também teve seus equipamentos informáticos apreendidos.

