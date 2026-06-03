Operação “Chave Fantasma” que combate furto de caminhonetes, prende mulher em Mundo Novo

Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, mandados de prisão e ordens de internação de adolescentes investigados

A Operação Chave Fantasma foi deflagrada pela Polícia Civil de Guaíra (PR), com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão e ordens de internação de adolescentes investigados.

Na manhã desta quarta-feira (03), uma mulher foi presa na cidade de Mundo Novo, em cumprimento a mandado de prisão expedido no âmbito da Operação Chave Fantasma, deflagrada pela Polícia Civil do Paraná.

A presa figurava como um dos alvos da operação, que tem por objetivo desarticular um grupo criminoso especializado no furto de caminhonetes.

A Operação Chave Fantasma foi deflagrada pela Polícia Civil de Guaíra, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão e ordens de internação de adolescentes investigados.

As investigações apontam que o grupo possui envolvimento em diversos furtos de caminhonetes, especialmente dos modelos Toyota Hilux e Toyota SW4, que posteriormente eram encaminhadas ao Paraguai. Em menos de uma semana, três veículos teriam sido subtraídos pela organização criminosa, que utilizava dispositivos eletrônicos para acessar e dar partida nos veículos sem o uso das chaves originais.

O trabalho integrado das Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e do Paraná é feito para o combate às organizações criminosas especializadas em crimes patrimoniais praticados na região de fronteira entre os muncípios.

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