Preparativos da 47ª Festa Junina entram na reta final em Dourados

Evento acontece de 5 a 7 de junho no Centro de Convenções com concurso de quadrilhas, feira de artesanato, praça de alimentação e atrações culturais

A 47ª Festa Junina de Dourados será realizada entre os dias 5 e 7 de junho, no Centro de Convenções. A programação inclui apresentações culturais, concurso de quadrilhas, feira de artesanato, praça de alimentação e shows musicais.

A abertura acontece na quinta-feira (5) com o tradicional Concurso de Quadrilhas, reunindo escolas, entidades e grupos culturais. Na mesma noite, sobem ao palco Isa & Junior, Renatinho Santiago, Grupo Xoteziim, Evandro Campos e a dupla Sócrates & Matheus.

Na sexta-feira (6), as apresentações de quadrilhas continuam com a participação de alunos da educação infantil e do ensino fundamental. A programação também contará com shows de Leo Diniz, Rapha & Leo, Grupo SomStyllo e a apresentação do espetáculo “Dança da Vida”, da Companhia Nidal Abdu.

O encerramento será no sábado (7), com a premiação das quadrilhas e shows de Lucas & Jander e da dupla sertaneja João Bosco & Vinícius, principal atração desta edição.

Durante os três dias de festa, o público também poderá visitar a Feira de Artesanato e aproveitar a praça de alimentação montada no local.