Polícia Civil do RJ busca sequestradores de caminhoneiros que buscavam droga em MS

Policiais civis do RJ (Rio de Janeiro) realizam hoje (22), a “Operação Carga Pesada”, resultado da investigação de sequestros contra caminhoneiros. Ao todo, 11 mandados de prisão e outros 11 de busca e apreensão foram despachados contra os suspeitos de levarem os caminhões das vítimas até Ponta Porã, para transportar drogas de volta para as cidades de Maricá e São Gonçalo, no Grande Rio.

Segundo a Polícia Federal, a operação tem como alvos a quadrilha que, em várias ações, manteve motoristas de caminhão em cativeiro, enquanto usavam o veículo para transportar drogas ilícitas. Os reféns eram mantidos em cativeiro por até cinco dias, para evitar que o roubo do veículo fosse registrado e o caminhão interceptado por causa da comunicação do crime.

O primeiro balanço da Polícia Civil aponta três adultos presos e um adolescente apreendido. Enquanto cinco mandados de prisão foram cumpridos no sistema penitenciário, já que os alvos estão detidos.

A ação conta com apoio da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), do DGPI (Departamento-Geral de Polícia do Interior), do 4º DPA (Departamento de Polícia de Área) e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado).

Com informações da Agência Brasil