Chuvas contém envio da produção brasileira de mamão para o exterior

As exportações brasileiras de mamão vêm sendo afetadas pelo impacto das chuvas nas principais regiões produtoras no começo do ano. Segundo a Secex (Secretaria de Comércio Exterior), o volume exportado no mês de fevereiro foi de 3,58 mil toneladas, quantidade praticamente igual à de janeiro, mas 15% menor frente ao embarcado em fevereiro do ano passado.

Segundo agentes consultados pelo Hortifruti/Cepea, a demanda internacional está boa, mas as maiores restrições no momento são os impactos das chuvas na produção brasileira de mamão, seja em qualidade ou em quantidade. Para os próximos meses, espera-se que a qualidade da fruta comece a se normalizar, o que pode ser positivo aos embarques. Porém, a quantidade ainda pode ser restrita, visto a menor área cultivada nos últimos anos.

Com informações da hfbrasil.org.br e Secex.