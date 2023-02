Operação busca armas que eram usadas em crimes do “Novo Cangaço”

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (15) pela Polícia Federal, a Operação “Cavalo de Aço”, para reprimir o tráfico internacional de armas de fogo, do tipo de grosso calibre e que são utilizadas nos crimes conhecidos como “Novo Cangaço”, onde grupos invadem e roubam instituições financeiras, muitas fezes fazendo pessoas como reféns e “escudos”.

São cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão em Minas Gerais, todos expedidos pela Justiça Federal de Ponta Porã. De acordo com a PF, as investigações tiveram início a partir da apreensão de um fuzil, calibre .556, fabricado nos Estados Unidos.

A operação aconteceu em Ponta Porã, município a 329 quilômetros de Campo Grande. O armamento foi adquirido na fronteira com o Paraguai e transportado de forma oculta em um veículo que seguiria para Belo Horizonte (MG).

A organização criminosa investigada possuía atuação na fronteira Brasil-Paraguai e também em Minas Gerais. De acordo com nota da Polícia Federal, há indícios de que os armamentos de grosso calibre eram introduzidos de forma ilegal em território nacional “e serviriam para a prática de roubos a instituições financeiras, denominado de “novo cangaço”, em cidades do interior de Minas Gerais”.

O cumprimento dos mandados tem objetivo de aprofundar as investigações mediante a identificação dos demais integrantes da organização criminosa.

