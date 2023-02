Flamengo joga pelo Carioca após participação frustrante no Mundial

O Flamengo volta a jogar após a fracassada campanha no Mundial de Clubes. A partida contra o Volta Redonda nesta quarta-feira, às 20h10 (de MS), no Estádio Raulino de Oliveira, é válida pela oitava rodada da Taça Guanabara. O duelo movimenta a disputa pelo G-4 do Estadual.

O Flamengo ocupa a terceira colocação com 14 pontos em seis jogos. Enquanto isso, o Volta Redonda é o quarto com 13 pontos em sete jogos. O Rubro-Negro tem uma partida a menos por conta o Mundial e disputará a sétima rodada contra o Resende somente no sábado.

Porém, o técnico português Vítor Pereira terá de lidar com os desfalques do zagueiro Léo Pereira, do lateral-esquerdo Filipe Luís, do meia Victor Hugo e do atacante Bruno Henrique, todos lesionados.

Para o Flamengo, a vitória também é importante para se recompor após o terceiro lugar no Mundial de Clubes, fato que decepcionou sua apaixonada torcida.

Porém, do outro lado do gramado estará um Volta Redonda que briga por uma vaga na semifinal do Carioca, e que até aqui tem um bom desempenho na competição, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe está na quarta posição da tabela com 13 pontos, um a mais do que o Bangu, que é o quinto colocado. O Voltaço tem o melhor ataque e também o artilheiro do torneio. Dos 13 gols marcados pelo time, o atacante Lelê foi responsável por sete.

Prováveis escalações

O técnico Vítor Pereira deve ter uma mudança importante. O capitão Everton Ribeiro sai para a entrada do meia Vidal. Caso se concretize, a medida será uma opção do técnico.

Time provável: Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Vidal, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

vai contar com o retorno do atacante Pedrinho, que se recuperou de uma entorse no tornozelo. Por outro lado, terá os desfalques do zagueiro Daniel Felipe, que sofreu uma ruptura do tendão patelar no joelho esquerdo, e do atacante Berguinho.

Time provável: Jefferson, Wellington Silva, Alix, Sandro Silva (Marco Gabriel), Ricardo Sena, Henrique Silva, Dudu, Guilherme Cachoeira (Pedrinho), Luciano Naninho, Luizinho e Lelê.