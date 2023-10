Operação Ágata combateu crimes no Pantanal

A 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal realizou, entre os dias 15 e 21 de junho, operações militares concentradas no Pantanal Sul-mato-grossense, com o objetivo de prevenir e reprimir os crimes transfronteiriços e ambientais na faixa de fronteira. A ação, denominada Operação Ágata Pantanal II, faz parte das atividades do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), coordenado pelo Ministério da Defesa. A operação resultou em mais de um milhão e quatrocentos mil reais em prejuízo ao crime organizado, com a apreensão de: 4 kg de maconha, 15 kg de cocaína, 38 kg de pasta base de cocaína, dentre outras mercadorias fruto de contrabando e descaminho. Além disso, foram lavrados 11 autos de infração ambiental por desmatamento ilegal e queimadas.

Durante a atividade, foram utilizados os meios do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), como forma de apoio às operações. O SISFRON é um projeto estratégico do Exército Brasileiro que visa fortalecer a presença do Estado na faixa de fronteira por meio da integração de sensores, radares, câmeras e sistemas de comunicação.

A operação contou com a participação de agentes dos órgãos de segurança pública e fiscalização, estaduais e federais, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Polícia Militar entre outros. Com mais de 500 militares envolvidos nas ações preventivas e repressivas na área de responsabilidade da brigada, foram realizados patrulhamentos terrestres e fluviais, Postos de Bloqueio e Controle de Estradas, abordagens e revistas de pessoas, veículos e embarcações.

Ainda durante a ação, a 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal realizou ações junto as famílias que vivem em Urucum, Porto Esperança e Albuquerque, no município de Corumbá, e em Matadouro, no município de Porto Murtinho. Nessas localidades, foram realizadas quatro ações cívico-sociais visando apoiar as comunidades carentes da região, com atendimentos médicos e odontológicos, corte de cabelo gratuito, distribuição de alimentos, medicamentos, roupas e brinquedos.

