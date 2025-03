Opeação Discrimen: Professora é investigada por injúria racial nas redes sociais, em Campo Grande

Na manhã desta terça-feira (25), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul deu início à Operação Discrimen, com o objetivo de investigar um caso de injúria racial praticada por uma professora nas redes sociais. A ação ocorre em Campo Grande

A investigação começou após a vítima registrar uma notícia-crime, relatando ter sido alvo de ofensas raciais publicadas em um perfil comercial no Instagram. Durante as apurações, foram encontrados indícios que associam o perfil investigado a uma professora universitária, cuja pesquisa de doutorado se dedica ao estudo da influência da linguagem africana no português e sua aplicação em comunidades quilombolas.

O nome da operação, Discrimen, tem origem no latim e significa “discriminação” ou “separação”, fazendo referência ao crime investigado, que fere o princípio da igualdade e a dignidade humana com base em questões étnico-raciais.

A ação é conduzida pela 67ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande e pela Unidade de Combate aos Crimes Cibernéticos, que seguem com os trabalhos para esclarecer os fatos e tomar as medidas cabíveis.