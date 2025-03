Mega-Sena sorteia nesta terça prêmio acumulado em R$ 14,5 milhões

A Mega-Sena sorteia, nesta quarta-feira, as seis dezenas do concurso 2.844, com prêmio acumulado em R$ 14,5 milhões para quem acertar todos os números. O sorteio acontece a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Os apostadores podem registrar seus jogos até as 19h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 5.

O evento será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.