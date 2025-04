Ônibus de turismo invade calçada e atinge restaurante na Avenida Afonso Pena

Um ônibus de turismo invadiu a calçada e atingiu clientes do bar e restaurante Café Mostarda, um dos mais conhecidos pontos da Avenida Afonso Pena, no Centro de Campo Grande, no início da noite desta terça-feira (29). O acidente ocorreu por volta das 18h50 e deixou uma mulher de 59 anos ferida, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o tenente Max Sousa Posta, a vítima teve escoriações, dores no cotovelo e uma luxação na clavícula. Ela recebeu os primeiros atendimentos no local e será encaminhada para um hospital após regulação médica. “Ela está bem, consciente, e será levada para atendimento especializado”, afirmou o tenente.

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia pela Rua Paraíba, no sentido bairro/centro, quando atravessou a pista, subiu na calçada e colidiu com quatro mesas do Café Mostarda, destruindo parte da fachada do estabelecimento.

A motorista, contratada pela empresa Viatur, relatou que o veículo estava estacionado e começou a se mover sozinho. “Ela nos explicou que o ônibus estava parado e, de repente, entrou em movimento. Ela tentou impedir, mas não conseguiu pará-lo a tempo”, disse o tenente Max.

Clientes que estavam nas mesas conseguiram fugir segundos antes do impacto. “Eles relataram que perceberam o ônibus vindo, ainda antes de atingir uma placa e o canteiro, o que lhes deu tempo para correr. Esse alerta rápido foi fundamental para evitar uma tragédia maior”, destacou o bombeiro.

O ônibus estava vazio no momento do acidente e é usado para o transporte de estudantes universitários de Ribas do Rio Pardo, município a cerca de 100 quilômetros da Capital. A condutora permaneceu no local, prestou esclarecimentos e demonstrou estar bastante abalada, embora não apresentasse sinais de embriaguez.

O veículo permanece atravessado na via, e o trânsito foi bloqueado nos cruzamentos da Rua Paraíba com a Arthur Jorge e da Avenida Afonso Pena com a Rua José Antônio. A Guarda Civil Metropolitana está no local para organizar o fluxo de veículos, enquanto a Polícia Civil investiga as causas do acidente.

A empresa Viatur, responsável pelo ônibus, se pronunciou, por meio de comunicado oficial e lamentou o ocorrido.

“Lamentamos informar que, na noite de 29 de abril de 2025, o veículo 7018, que retornava vazio à garagem, colidiu com o Bar e Lanchonete Café Mostarda, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande (MS). A condutora encontra-se em estado de choque e dois clientes do local sofreram ferimentos leves. A Viatur acompanha a situação e está prestando o suporte

necessário aos envolvidos.”

*Matéria editada às 21h35 para atualização de informações

