Último dia de abril é de tempo seco e temperaturas amenas em MS

Nesta quarta-feira (30), a previsão indica que o destaque é a condição de tempo mais seco e temperaturas mais amenas. Com o avanço do ar mais frio, o tempo fica mais firme, com sol e variação de nebulosidade. Além disso, espera-se queda nas temperaturas, com valores que podem ficar abaixo dos 11-13°C, com destaque para metade sul do Mato Grosso do Sul.

Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais seco no estado. Nas regiões norte, pantaneira e nordeste do estado, as temperaturas máximas estarão em elevação, podendo atingir valores entre 30-32°C na quinta-feira (01/05)..

Em relação às temperaturas ao longo destes dias, estão previstas mínimas entre 11-15°C e máximas entre 23-25°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer temperaturas mínimas abaixo dos 10°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 15-21°C e as máximas entre 25-32°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 16-20°C e máximas entre 26-30°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 16-18°C e máximas entre 25-28°C. Os ventos atuam do quadrante sul e giram para o quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Com informações do Cemtec.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.