Onça-pintada é encontrada morta após atropelamento na BR-262 no Pantanal

Animal foi localizado às margens da rodovia entre Miranda e Corumbá; caso mobilizou equipes ambientais

Uma onça-pintada foi encontrada morta na manhã deste sábado (18) após um atropelamento na BR-262, em trecho localizado entre os municípios de Miranda e Corumbá, na região do Pantanal sul-mato-grossense.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a ocorrência teve início após denúncia de um motorista, que relatou ter visto o animal às margens da rodovia. A equipe foi até o local acompanhada de um médico veterinário e representante da Rede de Proteção e Conservação da Onça-Pintada.

No ponto indicado, os agentes constataram que o animal já estava sem vida, com indícios compatíveis com atropelamento. Após a verificação, a onça foi retirada do local para procedimentos técnicos, incluindo avaliação e registro por equipe especializada.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, o trecho onde ocorreu o caso fica em uma área com grande circulação de fauna silvestre, especialmente durante a noite, quando os animais se deslocam entre áreas de alimentação, abrigo e reprodução.

Diante disso, a orientação é para que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela rodovia, adotando velocidade compatível e práticas de direção defensiva.

A corporação também orienta que, ao encontrar animais silvestres feridos ou às margens da pista, a população acione a Polícia Militar pelo telefone 190 ou entre em contato com a unidade ambiental em Campo Grande, para garantir atendimento adequado.

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