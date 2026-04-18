Manutenção pode afetar abastecimento de água em bairros de Três Lagoas no dia 28

Sanesul prevê baixa pressão e possíveis interrupções ao longo de toda a terça-feira

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul informou que o abastecimento de água poderá ser afetado em diversos bairros de Três Lagoas no dia 28 de abril de 2026, uma terça-feira, devido à realização de manutenção programada no Sistema de Abastecimento de Água (SAA).

De acordo com o comunicado, os serviços terão início à 0h, com previsão de normalização gradual até às 23h59 do mesmo dia. Durante esse período, pode haver falta de água ou baixa pressão na rede.

Entre os bairros que podem ser atingidos estão Vila Verde, Jardim Flamboyant, Imperial, Maristela, Jardim das Violetas, Interlagos, Mais Parque, Jardim Nova Europa, Paineiras, Bela Vista, Ipacaraí, Jardim Carandá, Jardim Dourados, Jardim Morumbi, Jardim Novo Aeroporto, Centro, Alto da Boa Vista, Jardim Progresso, Santa Luzia, Jardim Roriz, além dos condomínios Eco Ville I, Quinta da Lagoa, Portal da Lagoa e Recanto das Palmeiras, entre outras regiões.

A concessionária orienta que a população utilize a água de forma consciente durante a manutenção, priorizando atividades essenciais e evitando desperdícios.

Segundo a Sanesul, a intervenção é necessária para melhorar a eficiência e a qualidade do sistema de abastecimento no município.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram