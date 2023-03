Onça é encontrada boiando sem cabeça no Pantanal

O corpo de uma onça abatida e sem a cabeça foi encontrado boiando no rio Paraguai-Mirim, em Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense, e o motivo já está sendo investigado pela Polícia Federal. Equipes da PF e da Polícia Militar Ambiental (PMA) se deslocaram na tarde desta sexta-feira para tentar localizar o animal para necropsia.

De acordo com o IHP, entre os anos de 2016 a 2023, em cinco casos de onças-pintadas mortas, em três deles, foram encontrados projéteis de arma de fogo. Matar onça-pintada é crime. Está previsto na Lei de Crimes Ambientais, lei federal número 9.605/1998, com pena de seis meses a um ano de prisão, além de multa.

“Com esse apoio tanto da PF e da PMA, cresce a importância da fiscalização e consciência dos pantaneiros em relação a esses fatos, além de ser um crime ambiental afeta negativamente para a imagem do Pantanal. No caso desse, de faltar a cabeça animal, só pode ter sido causado por ação humana, nenhum outro caso, como briga entre esses felinos causaria tal fato”, disse o coordenador do programa Felinos Pantaneiros, do IHP (Instituto Homem Pantaneiro), Diego Viana.

