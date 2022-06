Oito mulheres e 30kg de cocaína: Em Miranda, PRF prende nove pessoas transportando cocaína em ônibus de viagem

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na madrugada de hoje (28), nove pessoas e 30 kg de cocaína, após duas abordagens a ônibus de viagem, em Miranda, município que fica a 194 quilômetros de Campo Grande.

Os agentes fiscalizavam na BR-262, abordando os ônibus de viagem que saiam de Corumbá, quando durante a abordagem a dois ônibus, os agentes flagraram nove pessoas transportando cocaína, sendo oito mulheres e um homem.

Em dois flagrantes, as mulheres levavam o ilícito preso junto ao corpo, nos outros casos a droga era transportada em bagagens pelos envolvidos. Todos teriam como destino Campo Grande.

Os presos e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil em Miranda.

Veja também: Com sálarios de até R$ 9,7 mil, UEMS abre inscrições para seleção de docentes na área de Libras

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram