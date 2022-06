Jornal espanhol diz que Neymar não faz mais parte do PSG

O jornal espanhol El País, noticiou que Neymar não esta mais nos planos do clube francês PSG. A decisão já teria já teria sido informada ao pai do jogador, que é responsável por sua carreira, pelos dirigentes parisienses.

A decisão vem após um período de boatos acerca do futuro do craque, que vem sendo sondado por gigantes europeus, como o Chelsea.

Ainda de acordo com a reportagem do El Pais, uma conversa com Mbappé, que renovou recentemente e se tornou a principal estrela do projeto parisiense, também teria pesado na decisão, uma vez que o astro francês teria ressaltado uma suposta indisciplina do camisa 10 na rotina de treinos e recuperação.

Cabe ressaltar, que o jornal sempre busca subir o tom quando trata do astro futebolístico, portanto não inimaginável que essa seja mais um boato sobre a vida de Neymar.

Anteriormente, Mbappé já negou que pediu a saída de Neymar.

Não de hoje as conversas de que Neymar e Mbappé teriam se desentendido. Recentemente, o jornal espanhol Mundo Deportivo divulgou que o jogador francês teria pedido uma troca no comando técnico e saída do atual camisa 10, além de pedir a demissão do diretor esportivo Leonardo. O camisa 7 nega.

Futuro de Neymar

Recentemente, o jogador teria dito que gostaria de ser treinado novamente pelo técnico Thomas Tuchel, atualmente no clube inglês, Chelsea. A declaração aqueceu o mundo da bola, afinal é um grane desejo dos fãs que Neymar dispute o campeonato Inglês.

Apesar da decisão do PSG de não contar mais com Neymar, será necessário encontrar uma solução amigável para a questão. Segundo o jornal francês L´Equipe, o vínculo do brasileiro seria renovado automaticamente até 2027 por gatilhos estabelecidos previamente no contrato anterior.

