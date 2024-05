O Garras fecha entreposto de drogas e apreende mais de 300 quilos

Na terça-feira (28), A equipe do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) fechou um ponto de distribuição de drogas no bairro Nova Lima, levando a prisão de três indivíduos.

Após receberem informações sobre uma mulher transportando maconha para Minas Gerais na rodoviária de Campo Grande, os policiais interceptaram o ônibus em que ela estava com seu filho de 18 anos.

Com a mulher foi encontrados 23 tabletes de maconha , a mesma admitiu ter sido contratada para o transporte da droga. Ela indicou que os fornecedores haviam deixado o local recentemente em um veículo Golf prateado.

Os policiais localizaram o veículo citado na Via Parque, após uma abordagem, os ocupantes confirmaram ter contratado a mulher para o transporte da droga. Além disso, revelaram a presença de mais tabletes de maconha e munições em uma residência.

Na casa indicada, foi encontrado 300 quilos de maconha, uma balança de precisão e uma caixa contendo 50 munições de calibre 9mm. Os três suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia.

