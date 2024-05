Operação “Carona Final” desmantela rede de tráfico interestadual entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Em uma ação coordenada contra o tráfico de drogas, a Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou na última terça-feira (28) a operação “Carona Final”, com foco em uma rede criminosa que operava entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A operação resultou no cumprimento de 41 mandados judiciais nos dois estados, visando desmantelar uma associação criminosa responsável pelo tráfico interestadual de drogas.

Em Mato Grosso do Sul, foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão e três de prisão. Dois homens foram presos, sendo que um alvo de Campo Grande foi capturado em Dourados, enquanto outro suspeito, de 27 anos, foi detido em Nova Alvorada do Sul, no Bairro Vacilio Dias. Este último já possuía antecedentes por tráfico de drogas. Entretanto, um terceiro suspeito, de 35 anos, não foi localizado em Coxim.

A investigação, conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (MT), começou em junho do ano passado, após a identificação da associação criminosa. A rede operava em três núcleos distintos:

– Liderança e Financiamento: Responsável pelo comando e pelo aporte de recursos financeiros;

– Transporte e Logística: Encarregado de transportar as drogas entre os estados;

– Distribuição: Responsável pela distribuição dos entorpecentes em Cuiabá e Rondonópolis.

O nome “Carona Final” faz alusão à principal tática usada pelos criminosos para transportar drogas entre os estados. Eles buscavam os entorpecentes na região de Dourados (MS) e, para evitar detecção, pegavam caronas com caminhoneiros nas rodovias.

As drogas eram escondidas em malas que aparentemente continham roupas e objetos pessoais, mas na realidade carregavam até 26 quilos de entorpecentes cada. Uma das cargas, contendo quase 300 quilos de drogas, foi interceptada durante as investigações em Mato Grosso do Sul.

A operação contou com a colaboração de diversas delegacias e unidades especializadas. Em Mato Grosso, com a Gerência de Combate ao Crime Organizado, Delegacia de Repressão a Entorpecentes, Delegacia de Homicídios de Rondonópolis, Delegacia de Poxoréu, Delegacia de Pontes e Lacerda, Delegacia de Tapurah. Em Mato Grosso do Sul, com Delegacias de Dourados, Coxim e Delegacia de Roubos e Furtos de Campo Grande.

