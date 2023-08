Dia nacional do Café: bebida é a segunda mais consumida no mundo e paixão dos brasileiros

Uma das grandes paixões do brasileiro tem data própria para celebrar: nesta quarta-feira (24) é o Dia Nacional do Café. A data é comemorada desde 2005, quando foi incluída no Calendário de Eventos do Brasil, pela ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café).

O café fez parte de uma das maiores produções da agricultura do país, responsável por representar um importante (e triste) período histórico de desenvolvimento da economia e sociedade. Mais de 1,8 milhão de hectares são atualmente destinados para o cultivo do grão.

Pelo menos 9 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos consomem café, de acordo com dados da Abic. Além disso, o país é o maior produtor e exportador de café no mundo, com destaque para o estado de Minas Gerais, onde concentra à maior parte da produção cafeeira. O local onde os brasileiros mais consomem o café é em casa: cerca de 64%. Já o consumo fora de casa representa 34%.

O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, ficando atrás apenas da água. Queridinho de muitos, há diversas variações da bebida atualmente: pingado, cappuccino, expresso, com sorvetes, em doces e bolos. Quando consumido com moderação, é um aliado da saúde, podendo aumentar os níveis de concentração, evita a depressão e o mau-humor. E a bebida não serve apenas para humanos; a borra do café pode ser usada como adubo de plantas.

É importante ressaltar que os benefícios do café podem variar de acordo com a quantidade e a forma de consumo. O consumo excessivo de café pode causar efeitos colaterais, como nervosismo, insônia e aumento da pressão arterial. Por isso, é recomendado que o consumo de café seja moderado e acompanhado por um profissional de saúde, principalmente para pessoas que têm problemas de saúde pré-existentes.

Para celebrar a data, veja como fazer o famoso café cremoso em casa: