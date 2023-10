“Pedro Pato no Pantanal”: Livro infantil retrata a preservação ambiental do bioma pantaneiro

Livro infantil que retrata a preservação ambiental do bioma pantaneiro será lançado hoje, no IHGMS

O IHGMS (Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul) será palco de um importante lançamento literário hoje (12). É o livro “Pedro Pato no Pantanal”, da escritora e poetisa Elizabeth Fonseca, que aborda a fauna e flora da região pantaneira e as queimadas. A autora é uma das pioneiras no Brasil que utiliza a técnica limerique em sua obra, que são poemas curtos e bem-humorados direcionados às crianças, por isso o intuito do livro é promover a conscientização ambiental entre o público infantil. Com incentivo do FIC/MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul), a escritora levou o livro para as salas de aula de uma escola em Terenos, onde trabalhou com cerca de 60 crianças, durante dois meses, ensinando a declamação de estrofes. Após o lançamento de “Pedro Pato no Pantanal”, os livros serão encaminhados para escolas públicas municipais e estaduais.

“A minha expectativa é que o livro tenha bastante sucesso, que os pais levem seus filhos e que possa despertar no público infantil o amor à natureza e sua preservação. Que seja uma noite bastante agradável”, é o que espera Elizabeth sobre a noite de lançamento da obra que acontece hoje (12), às 19h, no IHGMS.

A composição de “Pedro Pato no Pantanal” segue o padrão dos limeriques: são cinco linhas, sendo que o primeiro, o segundo e o quinto versos rimam. O terceiro e o quarto versos são mais curtos que os outros e precisam rimar entre si. Tudo isso pensado para dar ritmo, como uma boa brincadeira. A escritora explica que realizou uma oficina em 2018, onde aprendeu a técnica. “O livro é todo metrificado. Fiz uma oficina com o escritor mineiro Leo Cunha, em 2018, na qual ele ensinou essa técnica e gostei muito. Mas não me forcei a usar os limeriques no livro todo, foi natural. Comecei a brincar e achei interessante, foi surgindo. O limerique tem que ter humor, coisas absurdas, suspense e assim foi nascendo a história”, conta.

Sobre o desejo de falar do Pantanal, ela conta que foi natural. “Pensei no tema antes de pensar no projeto, senti que precisava abordar essa questão. A importância de tratar desses temas com as crianças é que elas vão aprender para o futuro, vão entender que a preservação é muito importante e vão crescer mais conscientes”.

“O livro tem uma importância para o público infantil, porque além desse sentimento na preservação do meio ambiente, contribui para o aprendizado com a leitura e ver que podemos melhorar o mundo, criar um mundo melhor dentro de nós e preservando a natureza com atenção às coisas que acontecem no mundo”, ressalta a autora, que é membro da ASL (Academia sul-Mato-Grossense de Letras).

Visando proporcionar uma experiência diferente e enriquecê-la para pessoas com deficiência visual, o livro foi todo declamado por Elizabeth com trilha sonora de sons do Pantanal feita exclusivamente para a obra, produzida por Gilson Espíndola e Gabriel Andrade. O audiobook está disponível por meio de um QR Code que acompanha a obra. “A declamação valoriza a forma como o livro foi pensado, com os limeriques. Ouvir o audiobook proporciona uma experiência diferente”, pontua ela, que possui mais de 30 anos de experiência na área de declamação.

Livro nas escolas

“Pedro Pato no Pantanal” recebeu investimento do FIC/MS para ser levado a uma escola de Terenos – município distante a 30 quilômetros de Campo Grande. Durante o mês de abril e maio, 60 crianças de três turmas do quarto e do quinto ano da escola estadual Antônio Nogueira da Fonseca foram selecionadas. As crianças aprenderam com Elizabeth a declamar as estrofes do livro, com entonação, dicção, memorização, gesticulação e tudo o mais que envolve a técnica. A professora Naiara Barbosa comenta como foi a experiência do projeto com a turma do 5º ano B.

“Foi uma experiência incrível, os meus alunos se sentiram bastante acolhidos com a ideia de aprender a declamar poemas sobre os animais do Pantanal. O que me deixou mais maravilhada foi ver alunos em fase de alfabetização, empolgados em memorizar as falas do poema para apresentar, pois não sabem ler e com isso até desenvolveram um hábito de reconhecer, por meio dos poemas, as palavras semelhantes com as do projeto de leitura em sala. Foi realmente extraordinário a presença da escritora Elizabeth Fonseca na escola, pois ela conversava com eles e com muita paciência e calma tirava a timidez e fazia eles declamarem os poemas”.

O diretor Clodoaldo Alves destaca a importância do projeto para a comunidade escolar. “A gente acredita que o projeto foi de bastante importância aqui para a escola, tanto na questão pedagógica quanto na questão ambiental, pois o projeto tem um objetivo também da conscientização ecológica. Fizemos uma culminância do projeto com uma festa junina temática: festa junina e cultura pantaneira, em que a gente abordou temas ambientais e algumas ações, além da culminância por meio das expressões artísticas que a autora fez do livro. Os alunos apresentaram um teatro durante a nossa festa junina, com o tema abordado.”

O incentivo do FIC/MS para o processo de edição do livro foi fundamental para a escritora, que destacou a beleza da obra concluída e suas ilustrações. “Foi muito importante para mim esse processo da edição, que envolve um alto custo. O livro ficou muito bonito, com lindas ilustrações do Pantanal da ilustradora Marina Torrecilha Cardoso e toda a edição ficou muito bonita. Seria um custo muito alto para eu fazer por conta própria, então foi muito importante para mim e também para a divulgação, pois aí temos condições de expandir para todo o Estado”, destaca Elizabeth.

Em contrapartida, a autora irá doar alguns livros para escolas municipais e estaduais após o lançamento. Dos livros, 30% serão doados para a SED (Secretaria de Estado de Educação), mais 10% para a Semed (Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande), 10% para o FIC/MS e 3% para a escola estadual Antônio Nogueira da Fonseca. “Com isso, poderemos ter um alcance maior na divulgação e na conscientização, que eles cheguem a todas as crianças, porque elas são o futuro do nosso país”, finaliza.

Serviço

O livro infantil “Pedro Pato no Pantanal”, de autoria de Elizabeth Fonseca, publicado pela Life Editora, será lançado nesta quarta-feira (12), no IHGMS (Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul), que fica localizado na Av. Calógeras, 3.000, Centro (Esplanada Ferroviária), a partir das 19h.

