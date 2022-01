No Centro da Capital, mulher é presa por tentar levar pasta base para o interior

A PM (Polícia Militar) prendeu uma mulher de 21 anos que estava carregando pasta base dentro da bolsa, na Rua Barão do Rio Branco, em Campo Grande.

Segundo o subtenente Muniz, do 1º BPM (Batalhão de Polícia Militar), ele e a equipe foram até uma agência de vans que fica na Barão do Rio Branco. No local, se deparam com uma jovem de 21 anos, que ficou nervosa com a presença dos policiais.

Foi pedido para olhar a mochila dela, encontrando uma quantidade de aproximadamente 3 kg de pasta base. Ela contou para os policiais que ia levar o entorpecente até a cidade de Chapadão do Sul.

Assista a Live no Facebook

(Com informações de Itamar Buzatta)