Campo Grande e centro-norte do Estado estão sob alerta de chuva e ventos de até 100 km/h

A região centro-norte de Mato Grosso do Sul continuou, nesta quarta-feira (5), sob alerta de chuvas intensas. Desta vez, com acumulados entre 50 a 100 mm e ventos que podem atingir entre 60 a 100 km/h. O aviso é válido até 10h de amanhã (6).

Campo Grande e outras 30 cidades do Estado receberam o alerta para chuvas e ventos, com intensidade mais fraca na região central de MS, podendo atingir acumulados de até 50 mm/dia e ventos de intensidade entre 40-60 km/h.

Os outros 30 municípios incluídos no aviso são Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bodoquena, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Ladário, Miranda, Paraíso das Águas, Paranaíba , Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo instável em Mato Grosso do Sul está sendo provocado pela propagação de cavados e aquecimento durante o dia, além da formação de um sistema de baixa pressão no Paraguai e do avanço de uma frente fria oceânica que alinha a convergência de umidade.

Meteorologia