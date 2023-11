Namorado planejou atirar em jovem que filmou a própria morte, diz polícia

O homem que atirou na namorada enquanto ela filmava o atirador manuseando uma arma planejou a morte da vítima porque não aceitava o fim do relacionamento. O crime ocorreu em Jataí (GO) e o criminoso foi indiciado por feminicídio.

Diego Fonseca, de 27 anos, premeditou a morte de Ielly Gabriele Alves, de 23, segundo as investigações da Polícia Civil. O crime foi cometido quando os dois voltavam de um rancho do tio de Diego. No vídeo, aparentemente em tom de descontração, o atirador apontou o revólver, enquanto Ielly elogiou o rapaz e riu. Depois, ele atirou, a jovem caiu e a gravação foi encerrada.

Para a polícia, Diego disse que os dois foram ao local para testar a arma recém-comprada por ele. Em depoimentos, testemunhas afirmaram que a jovem sofria agressões desde outubro de 2022. Ielly decidiu terminar o relacionamento e há dez dias eles estavam separados, mas ele foi atrás da vítima, afirmando que permaneceriam como amigos, chamando-a para ir ao rancho.

A vítima chegou a relatar amigos crises de ciúmes de Diego: ele teria bloqueado pessoas na rede social dela. Para o delegado responsável pelo caso, a forma como Lelly falava com Diego no vídeo era um meio de evitar novas agressões e ameaças.

Com informações do SBT News.

