Na mesma semana, dois assassinatos acontecem em campos de futebol em Dourados

A cidade de Dourados, localizada a 251 km de Campo Grande, foi palco de dois episódios chocantes de violência em campos de futebol em uma única semana. No último sábado (11), Flávio Maury de Souza, de 44 anos, morreu após ser alvo de uma agressão com pedradas em um campo de futebol no Jardim Santa Maria.

Segundo relatos de testemunhas, três homens são suspeitos de cometer o crime. Durante a tarde, Maury foi atacado pelos agressores, que utilizaram um pedaço de concreto e um tijolo para desferir os golpes. Os objetos utilizados na agressão foram apreendidos pela perícia. Após o ato hediondo, os agressores empreenderam fuga.

Apesar dos esforços para salvar sua vida, Maury não resistiu aos ferimentos e veio a óbito durante a noite do mesmo dia, após ser socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, onde as autoridades trabalham para identificar e prender os responsáveis por essa brutalidade.

Este não foi um caso isolado na cidade. Apenas dois dias antes Maury, Marcos Vinicius Félix da Silva, de 21 anos, foi vítima de um homicídio a tiros no Jardim Guaicurus. O autor do crime foi identificado e tem 23 anos.

Marcos, irmão mais velho de Gustavo Félix, goleiro do sub17 do Fluminense, foi alvejado com três disparos durante a noite de quinta-feira (9). O episódio trouxe ainda mais consternação aos moradores da cidade.

