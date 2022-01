Na fronteira, homem é executado à queima-roupa em meio a comércio popular

Em plena luz do dia, mais uma execução no município vizinho a Ponta Porã, na cidade de Pedro Juan Caballero, fronteira do Brasil com o Paraguai. Desta vez, o sábado (29) foi marcado com um homem estatelado, morto por execução a queima-roupa.

O tiro fatal aconteceu no meio do comércio da região, em frente a uma loja de utensílios. A vítima, identificada como Raul Fabian Rodas Cabañas, tinha 38 anos e estava de passagem pelo local.

Imagens que circulam na internet mostram o corpo coberto por tapetes, com muito sangue escorrendo pelo chão. Ainda, uma mulher debruçada sobre a vítima lamenta a perda do seu ente querido.

A polícia paraguaia esteve no local para iniciar os procedimentos de investigação, assim como o setor de perícia. Há a hipótese de que o tiro foi dado a mando de alguém, mas – por má sorte – acabou vitimando Raul. Em resumo, suspeita de “equívoco”.