Rodrigo é o novo Anjo, que joga o Monstro para os brothers Paulo e Brunna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em um jogo bastante demorado que colocou os participantes do Big Brother Brasil 22 para arremessar bolas em caçapas, Rodrigo se tornou o novo Anjo da semana. Com a vitória, ele poderá imunizar alguém e tirar essa pessoa do Paredão.

Rodrigo e Bárbara, até a última bola, estavam empatados e qualquer um poderia ser o vencedor. Mas o gerente comercial levou a melhor.

Após a prova, já disse a Eliezer que quer imunizá-lo caso aceite. Mas a própria Bárbara poderá ser a imunizada, já que ambos se dão bem e, apesar de uma discussão mais acalorada dias desses, são amigos no jogo. Uma outra opção é Laís com quem ele teve uma DR na última festa.

Essa é a segunda vez seguida que ele vence a prova do Anjo. Na primeira oportunidade, porém, o prêmio era autoimune. Agora, ele terá de ajudar alguém, mas com isso correrá risco de estar na berlinda semanal.

Monstro

Jade não se saiu bem na prova e virou Monstro logo após o fim da etapa. Paulo André e Brunna foram os outros dois escolhidos por Rodrigo. Como castigo, eles deverão permanecer o tempo todo vestidos de fliperama. Ao sinal, cada um deverá ir até um local e ficar se mexendo até a música parar.

Cada um perde 300 estalecas e precisarão ficar na Xepa.