Mulheres são acusadas de furto em supermercado de Campo Grande

No último sábado (30), duas mulheres foram presas por furto qualificado após alterarem valores de mercadorias em um supermercado atacadista, localizado na Avenida Marechal Deodoro, Bairro Coophavila II, em Campo Grande.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a mulher, de 39 anos, trabalhava no caixa do supermercado passando as mercadorias. Ao passar as compras da namorada, de 35 anos, a mulher alterou os valores dos produtos que deveria totalizar R$ 1.915, mas foi pago apenas R$ 13,88.

O fato foi descoberto pelo segurança do local que acionou a PM (Polícia Militar).

As mulheres apresentaram agressividade durante a abordagem policial e por isso, precisaram ser algemadas e encaminhadas até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol onde o caso foi registrado como furto qualificado.

A funcionária do mercado relatou no depoimento que não alterou o preço dos produtos, visto que eles possuem códigos de barras que ficam registrados no sistema, e que a gerente teria avisado ela que não poderia passar as compras da namorada. Neste momento, a namorada dela teria pego os produtos que já haviam sido passados no caixa e saiu do local, deixando o restante dos produtos no carrinho.

A mulher também afirmou que fechou o caixa e foi para o banheiro pois estava passando mal. A namorada confirmou a história.

Nesta manhã (02), as duas passaram por audiência de custódia e o juiz concedeu liberdade provisória para ambas, mas que deveriam deixar o endereço atualizado e também deverão comparecer a todos os atos do processo.

A namorada da funcionária do supermercado tem uma passagem na polícia por violência doméstica.

